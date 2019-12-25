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  • 25.12.2019 21:10
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 21:20

Açıklama geldi! 'da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık okullar tatil olacak mı? İşte okulların listesi

'da etkisini gösteren sağanak yağışlar nedeniyle yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Dün Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim ve öğretime bugün eğitime bir gün ara verilmişti. Peki, Adana'da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Adana'da okullar tatil olacak mı? İşte o okulların listesi...

Adana'da iki ilçede eğitime ara verildi

Adana'da iki gündür etkisini gösteren sağanak yağışların ardından dün yapılan açıklamayla birlikte bugün iki ilçede eğitime ara verildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda Adana'da yaşayan öğrenci ve veliler özellikle şu saatlerde Adana'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Adana'da okullar tatil mi? 26 Aralık Adana'da okullar tatil olacak mı? İşte cevabı...

ADANA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adana'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.

Eğitime ara verilen okulların listesi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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