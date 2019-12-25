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  • 25.12.2019 21:40
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 22:25

26 Aralık Perşembe MEB açıklaması geldi mi?

'da yaşayan öğrenci ve veliler arama motorlarında merakla bu soruya yanıt arıyor. Bu kapsamda olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Ankara'da yarın okulların tatil olup olmadığı o ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında yer alıyor. Peki, 26 Aralık Perşembe MEB Mersin tatil açıklaması geldi mi? İşte merak edilen detaylar...

Ankara'da yarın okullar tatil mi?

Ankara'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahmine göre kar yağışı etkisini yarından itibaren arttıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre 26 Aralık Perşembe günü kar yağışı görülecek iller belli oldu. Ülkemizin birçok yerinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili hakkında yapılacak açıklamaları bu kapsamda merak ediyor.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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