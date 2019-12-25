Ankara'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahmine göre kar yağışı etkisini yarından itibaren arttıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre 26 Aralık Perşembe günü kar yağışı görülecek iller belli oldu. Ülkemizin birçok yerinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili hakkında yapılacak açıklamaları bu kapsamda merak ediyor.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.