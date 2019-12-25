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  • 25.12.2019 21:19
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 21:19

25 Aralık açıklandı! Geçen hafta 1 milyon 835 bin liralık ikramiye...

Gün içerisinde bayilerden loto oynayan vatandaşlar nı merak ediyor. 25 Aralık Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları, günün çok araştırılanları arasında yer aldı. On binlerce kişi nı öğrenmek istiyor. Sonuçlar Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından açıklandı. Bu haftanın kazanan numaraları hangileri? İşte haftanın sonuçları...

25 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

25 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren gözler haftanın Şans Topu sonuçlarına çevrildi. Geçen haftaki çekilişlerde 1 milyon 835 bin liralık ikramiyeyi bir talihli kazandı. Büyük ikramiyeyi bir kişinin kazanmasının ardından bugün bayilerden Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte 25 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları...

25 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 4 - 5 - 21 - 22 - 31 ve +3

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