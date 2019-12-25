25 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren gözler haftanın Şans Topu sonuçlarına çevrildi. Geçen haftaki çekilişlerde 1 milyon 835 bin liralık ikramiyeyi bir talihli kazandı. Büyük ikramiyeyi bir kişinin kazanmasının ardından bugün bayilerden Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte 25 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları...

25 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 4 - 5 - 21 - 22 - 31 ve +3