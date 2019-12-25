26 Aralık Bolu Valiliği kar tatili son dakika MEB açıklama yaptı mı? Bolu yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Bolu'da yarın okullar tatil mi? Bolu kar tatili son dakika Bolu Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Bolu hava durumu için meteoroloji uyarıyı verdi. Bugün Bolu'da kar yağacak, saatlik hava durumu tahmin raporuna göre kar yağışı sabah saatlerinde başlayacak ve günün ilerleyen saatlerinde etkisi arttıracak. Bolu'da okulların tatil olması beklenmiyor. Fakat son kararı Bolu Valiliği verecek. Peki, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Bolu'da kar tatili var mı? Kar oluşabilmesi için ortamın sıfır derecenin altında olması gerekmektedir. Daha sonrasında donan kar taneleri, yer çekiminin de etkisiyle, aşağıya doğru yağmaya başlar.

26 Aralık Bolu'da yarın okullar tatil mi? Bolu'da yarın okullar tatil mi 26 Aralık Bolu'da kar tatili var mı? Bolu Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Bolu'da yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi.

Bolu'da kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Peki, Bolu'da kar yağışı ne zaman olacak? İşte Bolu 5 günlük hava durumu raporu.... Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman,Bingöl ve Tunceli'de kar yağışı beklendiğini, bin 400 rakımın üzerindeki bölgelerde yağışların yoğun olacağını bildirdi. Kar taneleri, yer yüzüne doğru yaklaşırken, az da olsa erimeye başlarlar. Bunun sonucunda altı köşeli bir yapıya sahip olurlar. DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ HABERİN DEVAMI

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