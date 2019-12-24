Diyanet, açıkladı: Yoga, Budizm dininin uygulaması olduğu bilinerek yapılırsa caiz değildir.
- Yaşam
- 24.12.2019
- Gazete
Yoga caiz değil
Yoga caiz değil... Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Yoga, Budizm dininin uygulaması olduğu bilinerek yapılırsa caiz değildir.
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