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Yoga caiz değil

Yoga caiz değil... Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Yoga, Budizm dininin uygulaması olduğu bilinerek yapılırsa caiz değildir.

Yoga caiz değil
Diyanet, açıkladı: Yoga, Budizm dininin uygulaması olduğu bilinerek yapılırsa caiz değildir.

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