İzmirli Hatice-Turan Kılıç'ın oğlu Faysal Can beş günlükken lösemi oldu. 20'nci günde donör bulundu. Kurtuldu. 1 yaşını doldurdu.
- Yaşam
- 24.12.2019
- Gazete
'Mucize bebek' Faysal'a birinci yaş günü kutlaması
İzmir'de lösemi hastası olduğu 5 günlükken fark edilen ve taramanın 20'nci gününde donör bulunduktan sonra, ilik nakli olan 'mucize bebek' Faysal Can Kılınç için birinci yaş günü partisi düzenlendi.
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