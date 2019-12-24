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'Mucize bebek' Faysal'a birinci yaş günü kutlaması

İzmir'de lösemi hastası olduğu 5 günlükken fark edilen ve taramanın 20'nci gününde donör bulunduktan sonra, ilik nakli olan 'mucize bebek' Faysal Can Kılınç için birinci yaş günü partisi düzenlendi.

Can’lı mucize
İzmirli Hatice-Turan Kılıç'ın oğlu Faysal Can beş günlükken lösemi oldu. 20'nci günde donör bulundu. Kurtuldu. 1 yaşını doldurdu.

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