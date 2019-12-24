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  • 24.12.2019 14:50
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 14:55

sularına kapılan 11 yaşındaki çocuğun kurtarılma anı kamerada!

'nın Sarıçam ilçesinde suyuna kapılan çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sel sularında can pazarı kamerada!

'da ların neden olduğu sularına kapılan 11 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Öte yandan, kentteki şiddetli yağış nedeniyle tarım arazileri büyük zarar gördü.

OKULLAR TATİL EDİLDİ
Dün geceden buyana yağan ve okulların 1 gün tatil edilmesine neden olan şiddetli yağışlar etkili oluyor. Merkez Sarıçam ilçesi Mahallesinde bir çocuk, yağışlar yüzünden yolda oluşan sel sularına kapıldı.

İMDADINA VATANDAŞLAR YETİŞTİ
Çocuğun yardım çığlıklarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan 11 yaşındaki Sabri adındaki çocuk vatandaşlardan kurtarıldı.

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