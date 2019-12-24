2020 ehliyet, kimlik ve pasaport harcı kaç lira? Kimlik, pasaport ve ehliyet yenileme için gerekli belgeler evraklar neler?

Milyonlarca vatandaş kimlik, pasaport ve ehliyet yenilemek için gerekli olan evrakları ve belgeleri merak ediyor. Son olarak bu arama Google'da trend olmuştu. Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor. Kimlik ve ehliyet yenilemek için ilk olarak randevu almanız gerekiyor. Kimlik ve ehliyet başvuruları için randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınabiliyor.

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