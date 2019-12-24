Pabuç pahalı

Irak Erbil'deki Mega Mall Alışveriş Merkezi'nde şubesi bulunan FLO'da satılan kadın ayakkabısında haç işaretinin yer aldığı belirlendi. Valilik şikayet üzerine "Hristiyan dinini aşağılama" gerekçesiyle ayakkabı mağazasını kapattı.
"Hıristiyanlar'la Müslümanlar yıllarca birlik içerisinde yaşıyor. Bu toplumsal düzeni hedef almaktadır" denildi.
"Hıristiyanlar'la Müslümanlar yıllarca birlik içerisinde yaşıyor. Bu toplumsal düzeni hedef almaktadır" denildi.
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