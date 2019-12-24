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Irak Erbil'deki 'nde şubesi bulunan 'da satılan kadın ayakkabısında haç işaretinin yer aldığı belirlendi. Valilik şikayet üzerine "Hristiyan dinini aşağılama" gerekçesiyle ayakkabı mağazasını kapattı.

Pabuç pahalı
Irak Erbil'deki 'nde şubesi bulunan 'da satılan kadın ayakkabısında haç işaretinin yer aldığı belirlendi. Valilik şikayet üzerine "Hristiyan dinini aşağılama" gerekçesiyle ayakkabı mağazasını kapattı.



"Hıristiyanlar'la Müslümanlar yıllarca birlik içerisinde yaşıyor. Bu toplumsal düzeni hedef almaktadır" denildi.

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