Elenmekten kurtulamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de 'penaltı' sorusuna öyle bir cevap verdi ki...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 854. yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de geceye "Mahalle maçlarında uygulanan kurala göre, hangi durumda ilk atışta penaltıyı gole çeviremeyen takımın bir penaltı kullanma hakkı daha olur?" sorusu damga vurdu. Peki, 'penaltı' sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'penaltı' sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...
24.12.2019 02:12
- Son Güncelleme: 24.12.2019 03:25
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