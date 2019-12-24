Olay, saat 17.00 sıralarında, üniversite Mahallesi d- 100 yan yol üzerinde bulunan bir bakan şubesinden meydana geldi. Silahla banka şubesine gelen bir kişi, kapı girişinde bir el ateş ederek, kasadaki parayı istiyor. Güvenlik görevlisi yerdeki kovandan silahın kurusıkı olduğunu fark ederek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Murat T. adlı şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son dakika: Avcılar'da silahlı soygun girişimi! Şüpheli yakalandı
Avcılar'da, bir banka şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu. Şüpheli güvenlik görevlisi tarafın etkisiz hale getirilerek polis teslim edildi.
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