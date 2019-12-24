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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 17:47

Son dakika: 'da silahlı soygun girişimi! Şüpheli yakalandı

'da, bir şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu. Şüpheli güvenlik görevlisi tarafın etkisiz hale getirilerek polis teslim edildi.

Avcılar'da silahlı soygun girişimi!

Olay, saat 17.00 sıralarında, üniversite Mahallesi d- 100 yan yol üzerinde bulunan bir bakan şubesinden meydana geldi. Silahla şubesine gelen bir kişi, kapı girişinde bir el ateş ederek, kasadaki parayı istiyor. Güvenlik görevlisi yerdeki kovandan silahın kurusıkı olduğunu fark ederek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Murat T. adlı şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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