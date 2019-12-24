İzmir'de su kesintisinin olduğu yerlerde yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 22 Aralık Pazar günü 3 ilçede su kesintisine neden olan arızayla ilgili açıklama yaptı. Özellikle şu saatlerde su kesintisinin ne zaman son bulacağı İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi ne zamana kadar sürecek? İşte detaylar...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İZSU ekiplerinin hattı yeniden çalışır hale getirdiği ve ana hatta su vermeye başlandığı bildirildi.

Suyun tüm evlere ve özellikle yüksek katlara ulaşmasının birkaç saat sürebileceği, akşam saatlerine kadar tüm konutlarda olmasının beklendiği belirtildi.