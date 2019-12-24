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  • 24.12.2019 17:46
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 17:46

Açıklama yapıldı! 'de su kesintisi ne zamana kadar sürecek?

Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Tahtalı Barajı'nda ana boru hattının arızalanması sonucu 3 büyük ilçede yaklaşık 2 gün 12 saat su kesintisi uygulanacağını duyurmuştu. Su kesintisinin ardından kesintinin olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İzmir'de su kesintisi ne zamana kadar sürecek? İşte yapılan son açıklama...

İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisinin olduğu yerlerde yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 22 Aralık Pazar günü 3 ilçede su kesintisine neden olan arızayla ilgili açıklama yaptı. Özellikle şu saatlerde su kesintisinin ne zaman son bulacağı İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi ne zamana kadar sürecek? İşte detaylar...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İZSU ekiplerinin hattı yeniden çalışır hale getirdiği ve ana hatta su vermeye başlandığı bildirildi.

Suyun tüm evlere ve özellikle yüksek katlara ulaşmasının birkaç saat sürebileceği, akşam saatlerine kadar tüm konutlarda olmasının beklendiği belirtildi.

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