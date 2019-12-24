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  • 24.12.2019 22:35
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 22:35

Samandağ'da kuvvetli sağanak nedeniyle 2 okulda eğitime ara verildi

'ın Samandağ ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle iki okulda eğitime yarın ara verildi. Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ile 'nda aşırı yağışlardan dolayı yarın eğitime ara verildi.

Hatay'da 2 okulda eğitime yağmur engeli

'ın Samandağ ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle iki okulda eğitime yarın ara verildi.

Samandağ Kaymakamlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçedeki ile 'nda aşırı yağışlardan dolayı yarın eğitime ara verildi.

Öte yandan, il genelinde yağış aralıklarla sürüyor.

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