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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 23:10

'de okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Kayseri'de hangi ilçelerde okullar tatil olacak?

'nin yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda Kayseri'de yaşayan öğrenci ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki, Kayseri'de okullar tatil mi? Kayseri'de 25 Aralık Çarşamba okullar tatil olacak mı? İşte merak edilen detaylar...

Kayseri'de okullar tatil mi?

Kayseri'de etkisini gösteren yağışlardan dolayı okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyordu. Bu kapsamda öğrenci ve veliler Kayseri'de yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyordu. Son dakika haberine göre Kayseri'nin hangi ilçelerinde okulların tatil olacağı duyuruldu. Peki, 25 Aralık Çarşamba Kayseri'de hangi ilçelerde okullar tatil olacak? İşte detaylar...

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

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