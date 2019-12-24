Adana'da yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil olacak?

Adana'da gün boyu etkisini gösteren sağanak yağışlar nedeniyle yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusuydu. Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamanın ardından "Adana'da yarın okullar tatil mi?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Peki, 25 Aralık Çarşamba Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil olacak? İşte okulların tatil edildiği o ilçeler...
ADANA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Adana'da gün boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim ve öğretime yarın (çarşamba) için 1 gün daha ara verildi.
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