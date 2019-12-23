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  • 24.12.2019 00:11
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 00:11

'da 22 noktadaki örtü ı söndürüldü

Valiliği, kentin 10 ilçesinde meydana gelen 22 farklı örtü ının söndürüldüğünü bildirdi. Öte yandan, meteorolojik verilere göre, ilerleyen saatlerde rüzgarın şiddeti ve hava sıcaklığında artış beklendiğinden, vatandaşların yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Korkutan yangın! 10 ilçede birden başladı...

Valiliği, kentin 10 ilçesinde meydana gelen 22 farklı örtü ının söndürüldüğünü bildirdi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene ve Vakfıkebir ilçelerinde bugün akşam saatlerinde farklı noktalarda örtü yangını meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, yangınların ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğüne işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Şu ana kadar 22 farklı noktada çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahaleleriyle söndürülmüştür. Ayrıca, halen farklı noktalarda devam etmekte olan yangınlara da Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ, Orman Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince müdahaleler sürdürülmektedir. Valiliğimizde, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında oluşturulan kriz merkezi marifetiyle ekiplerimizin yangınlara müdahaleleri hassasiyetle takip ve koordine edilmektedir."

Öte yandan, meteorolojik verilere göre, ilerleyen saatlerde rüzgarın şiddeti ve hava sıcaklığında artış beklendiğinden, vatandaşların yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.


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