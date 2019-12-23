Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Van-Erciş kara yolunun Yüzüncü Yıl Üniversitesi kavşağında mıcır yüklü kamyona arkadan çarparak yoldan çıktı.
Yol kenarındaki boş araziye savrulan otobüsteki 19 kişi yaralandı.
Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Van-Erciş kara yolunun Yüzüncü Yıl Üniversitesi kavşağında mıcır yüklü kamyona arkadan çarparak yoldan çıktı.
Yol kenarındaki boş araziye savrulan otobüsteki 19 kişi yaralandı.
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