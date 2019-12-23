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  • 23.12.2019 16:48
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 16:59

'da belediye otobüsü kamyona çarptı:19 yaralı

'da belediye otobüsünün kamyona çarpıp yoldan çıkması sonucu 19 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Belediye otobüsü kamyona çarptı: 19 yaralı

Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Van-Erciş kara yolunun kavşağında mıcır yüklü kamyona arkadan çarparak yoldan çıktı.

Yol kenarındaki boş araziye savrulan otobüsteki 19 kişi yaralandı.

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