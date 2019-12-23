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  • 23.12.2019 16:22
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 16:22

Ehliyet ve kimlik yenileme için gerekli belgeler nelerdir? ?

Ehliyet ve kimlik yenileme için gerekli belgeler nelerdir? Yeni yıl için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020 yılına az bir zaman kala vatandaşların gündeminde yer alan konulardan birisi de ehliyet ve kimlik yenileme işlemleri oldu. Ehliyet ve kimliklerini henüz değiştirmemiş olan milyonlarca vatandaş yenileme işlemleri hakkında detayları bilmek istiyor. İçişleri Bakanlığı kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerine detayları ve son tarihleri vatandaşlara duyurmuştu. Peki, kimlik ve ? İşte o sorunun yanıtı...

Ehliyet ve kimlik yenileme için gerekli belgeler neler?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte ehliyet ve kimlik yenileme işlemlerine dair detaylar merakla araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyet ve kimlik değiştirme için son gün hakkında detaylı bilgi vatandaşlarla paylaşılmıştı. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında "Ehliyet ve kimlik yenilemede son gün ne zaman?" sorusu yer alıyor. Peki, ehliyet ve kimlik yenileme için gerekli belgeler nelerdir? İşte ehliyet yenileme işlemi hakkında detaylar...

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kimlik ve ehliyet yenilemek için ilk olarak randevu almanız gerekiyor. Kimlik ve ehliyet başvuruları için randevu.nvi. gov.tr internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınabiliyor.

Randevunuza gününde gitmezseniz sistem yeni randevu almanızı 1 ay engelliyor. Randevu günü gidemeyecekseniz, almış olduğunuz randevuyu en az yarım saat önce iptal etmeniz gerekiyor.

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