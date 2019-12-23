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Ünlü türkücü 'ın yeğeni son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü türkücü , yeğen acısıyla sarsıldı. Sevilen sanatçının 25 yaşındaki yeğeni , pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı hastaneye hayata tutunamadı. Dün, Arkan için yapılan cenaze törenine sevenlerinin yanı sıra Ceylan'ın yakın arkadaşları ve Alişan da katıldı. Yeğeninin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı "Analar varken çocuklar ölmemeli, biz oraya gidecektik yavrum Nazlıcan" diye ağıt yaktı.

Ceylan’ın gözyaşları
Ünlü türkücü , yeğen acısıyla sarsıldı. Sevilen sanatçının 25 yaşındaki yeğeni , pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı hastaneye hayata tutunamadı. Dün, Arkan için yapılan cenaze törenine sevenlerinin yanı sıra Ceylan'ın yakın arkadaşları ve Alişan da katıldı.



Yeğeninin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı "Analar varken çocuklar ölmemeli, biz oraya gidecektik yavrum Nazlıcan" diye ağıt yaktı.

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