Ünlü türkücü Ceylan, yeğen acısıyla sarsıldı. Sevilen sanatçının 25 yaşındaki yeğeni Nazlıcan Arkan, pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı hastaneye hayata tutunamadı. Dün, Arkan için yapılan cenaze törenine sevenlerinin yanı sıra Ceylan'ın yakın arkadaşları Berdan Mardini ve Alişan da katıldı.
Yeğeninin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı "Analar varken çocuklar ölmemeli, biz oraya gidecektik yavrum Nazlıcan" diye ağıt yaktı.
Yeğeninin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı "Analar varken çocuklar ölmemeli, biz oraya gidecektik yavrum Nazlıcan" diye ağıt yaktı.
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