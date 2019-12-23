

Tuzla tersanesinde saat 14.30 sıralarında bir geminin depo kısmında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle tersane çalışanları panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.