Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 23.12.2019 15:08
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 15:23

Son dakika: Tuzla’da korkutan gemi ı!

Tuzla tersanesinde bulunan bir geminin depo kısmında çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.


Tuzla tersanesinde saat 14.30 sıralarında bir geminin depo kısmında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle tersane çalışanları panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Tuzla’da korkutan gemi yangını!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri