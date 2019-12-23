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  • 23.12.2019 14:26
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 15:25

Son dakika: Fatih'te 4 katlı ahşap binada

Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu'nda bulunan 4 katlı ahşap binada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturdu. Yangında herhangi bir yaralı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Fatih'te 4 katlı metruk ahşap binada çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu'nda bulunan 4 katlı metruk ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın üst katlarını sardı.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü ardından, binada soğutma çalışması yaptı.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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