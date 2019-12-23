Fatih'te 4 katlı metruk ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu'nda bulunan 4 katlı metruk ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın üst katlarını sardı.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü ardından, binada soğutma çalışması yaptı.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.