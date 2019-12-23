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  • 23.12.2019 15:20
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 15:20

'da ! Çamlık alana yayıldı

'da bulunan çam ormanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın sonucu yaklaşık 4 dekar alanda çam ağaçları ile fındık bahçesi zarar gördü.

Kastamonu'da orman yangını! Çamlık alana yayıldı

'nun ilçesinde çıkan evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Çamdalı köyü Kolca Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Evlere yakın çamlık alanda çıkan yangına, İnebolu ve Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile İnebolu Belediyesi itfaiye ekibi müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda kontrol altına alınan yangın, 50 metre mesafedeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 4 dekar alanda çam ağaçları ile fındık bahçesi zarar gördü.

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