Otomobilde çifte infaz

Adana Yumurtalık'ta park halindeki 01 GF 100 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi. Otomobilde bulunan Bülent M. ve arkadaşı Murat G. hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçtı.
Adana Yumurtalık'ta park halindeki 01 GF 100 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi. Otomobilde bulunan Bülent M. ve arkadaşı Murat G. hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçtı.
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