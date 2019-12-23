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Otomobilde çifte infaz

Yumurtalık'ta park halindeki 01 GF 100 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi. Otomobilde bulunan M. ve arkadaşı G. hayatını kaybetti. gerçekleştiren şüpheliler kaçtı.

Otomobilde çifte infaz
Adana Yumurtalık'ta park halindeki 01 GF 100 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi. Otomobilde bulunan M. ve arkadaşı G. hayatını kaybetti. gerçekleştiren şüpheliler kaçtı.

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