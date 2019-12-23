Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 23.12.2019 15:36
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 15:42

Tuvalete koymuş! Doktor rezaletinde yeni gelişme!

'da, 2 nin evinin tuvaletine yerleştirdiği iddiasıyla aile sağlığı merkezindeki aile hekimliği sözleşmesi feshedilerek, açığa alınan pratisyen doktor K.Ü. (50), emekli olmak için 'ne dilekçe verdi.

Doktor rezaletinde yeni gelişme!

Kentteki aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan K.Ü., 10 gün önce hazırladığı düzenekle yan dairesine taşınan 2 kız üniversite öğrencisinin tuvalet penceresinden içeri yerleştirdi.

lerden biri, tuvaletteki kamerayı fark ederek, durumu polise haber verdi.

Polis ekipleri, doktor K.Ü.'yü gözaltına alırken, evde bulunan kamera ve bilgisayara da el koydu. Doktor K.Ü., savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERDİ
Doktor K.Ü.'nün bugün 'ne giderek, emeklilik dilekçesini verdiği öğrenildi.

Öte yandan Sağlık Müdürlüğü'nce başlatılan idari soruşturma devam ederken, doktor K.Ü.'nün, bağlı bulunduğu aile hekimliği merkezindeki sözleşmesi feshedilerek, açığa alındığı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTuvalete gizli kamera koymuş! Doktor rezaletinde yeni gelişme!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri