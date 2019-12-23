İstanbul'da dün etkisi gösteren lodos ve hava şartları nedeniyle çok sayıda çocuk hastalandı. Mide bulantısı, kusma, halsizlik şikayetleri baş gösteren çocukların vatandaşlar acil servislere götürdü.

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise akşam saatlerinde çocuk acil servisi doldu taştı. Vatandaşlar kucaklarında çocuklarını hastaneye götürürken, acil servis en yoğun gecelerinden birini yaşadı.

Hastanede yaşanan yoğunluk ise kameralara yansıdı. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın kucağında çocuklarıyla beklediği görülüyor.



