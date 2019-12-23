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  • 23.12.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 11:25

'u lodos vurdu! Çocuk leri doldu taştı

'da dün etkisini gösteren lodos ile birlikte çok sayıda çocuk akşam saatlerinde kusma, halsizlik, mide bulantısı şüphesiyle hastanelere akın etti. Vatandaşlar kucaklarında çocuklarını hastaneye götürürken, ve 'nde uzun kuyruklar oluştu.

'da dün etkisi gösteren lodos ve hava şartları nedeniyle çok sayıda çocuk hastalandı. Mide bulantısı, kusma, halsizlik şikayetleri baş gösteren çocukların vatandaşlar lere götürdü.

ve 'nde ise akşam saatlerinde çocuk acil servisi doldu taştı. Vatandaşlar kucaklarında çocuklarını hastaneye götürürken, acil servis en yoğun gecelerinden birini yaşadı.

Hastanede yaşanan yoğunluk ise kameralara yansıdı. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın kucağında çocuklarıyla beklediği görülüyor.


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