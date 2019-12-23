Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında, Denizli-Uşak Karayolu Zıpır Yokuşu yakınlarında meydana geldi. Denizli-Çivril seferini yapan yolcu midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi.
Kazada 1 kişi öldü, 20'nin üzerinde kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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