Yılbaşı için tatil planları yapanlar tatil ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Merak edilen sorulardan biri ise 31 Aralık yarım gün tatil mi? Peki yılbaşı yarım gün mü? Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak yer almaktadır. Bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak belirtilmemiştir. Yılbaşı için geri sayım başladı 1 Ocak 2019 Çarşamba gününe denk geliyor. Ayrıca 2019 yılının ilk resmi tatili de 1 Ocak Çarşamba günü olacak. Peki 2 Ocak Perşembe günü okullar tatil olacak mı, yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşından sonraki gün olan 2 Ocak Perşembe okullar tatil olmayacak, eğitim kaldığı yerden devam edecek.

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