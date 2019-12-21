Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinden sonra başlayacak yağış önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği kaydedildi. Rüzgarın güneybatı yönlerden cumartesi günü kuvvetli, pazar günü ve pazartesi sabah saatlerine kadar ise fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.
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