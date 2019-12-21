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  • 22.12.2019 07:07
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 07:19

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor!

Haftasonu planı yapanların en büyük merakı nun nasıl olacağı oldu. Arama motorları üzerinden 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını arayanlar bu haberi dikkatli bir şekilde okumalı. 'de hafta sonundan itibaren Trakya ile iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde görülen sis etkisini kaybedecek. Gelecek hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde kar beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerine inecek. İşte il il ayrıntılı hava durumu:

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinden sonra başlayacak yağış önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği kaydedildi. Rüzgarın güneybatı yönlerden cumartesi günü kuvvetli, pazar günü ve pazartesi sabah saatlerine kadar ise fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

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