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  • 22.12.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 09:27

'da orman ı!

'ın Erikli yaylasında orman ı çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın bölgesine çok sayıda yangın söndürme aracı ile ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Uludağ'da orman yangını!

Erikli Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince olay yerine çok sayıda yangın söndürme aracı ile ekipler sevk edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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