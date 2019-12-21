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  • 22.12.2019 06:46
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 06:46

'da döner bıçaklı kavga!

'da iki kişi arasında yaşanan döner bıçaklı, muştalı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis, nedeni henüz belirlenemeyen kavga hakkında inceleme başlattı.

Malatya'da döner bıçaklı kavga!

Edinilen bilgilere göre; Kışla Caddesi üzerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı, B.Y. (32) ile B.K. (23) arasında kavga çıktı.

Kavga da B.K. tarafından muşta ile yaralanan B.Y. çevrede bulunan bir lokantada aldığı döner bıçağı ile olay yerine dönerek B.K.'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yarlılardan B.Y. Turgut Özal Tıp Fakültesine diğer yaralı B.K. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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