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En baba vahşet

Osmaniye'de A.Ç., oğulları İ.Ç, H.Ç., ve M.Ç. ile tartıştı. Ardından tabanca ile üzerlerine ateş etti. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden İ.Ç. kurtarılamadı. H.Ç ve M.Ç. ise ağır yaralandı. Katil baba, gözaltına alındı.

En baba vahşet
Osmaniye'de A.Ç., oğulları İ.Ç, H.Ç., ve M.Ç. ile tartıştı. Ardından tabanca ile üzerlerine ateş etti. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden İ.Ç. kurtarılamadı. H.Ç ve M.Ç. ise ağır yaralandı. Katil baba, gözaltına alındı.

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