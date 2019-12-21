En baba vahşet Osmaniye'de A.Ç., oğulları İ.Ç, H.Ç., ve M.Ç. ile tartıştı. Ardından tabanca ile üzerlerine ateş etti. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden İ.Ç. kurtarılamadı. H.Ç ve M.Ç. ise ağır yaralandı. Katil baba, gözaltına alındı.

Osmaniye'de A.Ç., oğulları İ.Ç, H.Ç., ve M.Ç. ile tartıştı. Ardından tabanca ile üzerlerine ateş etti. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden İ.Ç. kurtarılamadı. H.Ç ve M.Ç. ise ağır yaralandı. Katil baba, gözaltına alındı. TÜM MANŞETLER