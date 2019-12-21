En baba vahşet

Osmaniye'de A.Ç., oğulları İ.Ç, H.Ç., ve M.Ç. ile tartıştı. Ardından tabanca ile üzerlerine ateş etti. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden İ.Ç. kurtarılamadı. H.Ç ve M.Ç. ise ağır yaralandı. Katil baba, gözaltına alındı.
Osmaniye'de A.Ç., oğulları İ.Ç,H.Ç., ve M.Ç. ile tartıştı. Ardındantabanca ile üzerlerine ateş etti.Hastaneye kaldırılan kardeşlerden İ.Ç.kurtarılamadı. H.Ç ve M.Ç. ise ağıryaralandı. Katil baba, gözaltına alındı.
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