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Ölüm bile ayıramadı

Muğla'da Seferiye Menteş'in (44) kullandığı kamyon, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçip, Savaş Çulha yönetimindeki otomobile çarptı. Araçta sıkışarak can verdiği belirlenen Savaş Çulha ve eşi Fatma Çulha'nın cesetleri itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ölüm bile ayıramadı
Muğla'da Seferiye Menteş'in (44) kullandığı kamyon, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçip, Savaş Çulha yönetimindeki otomobile çarptı. Araçta sıkışarak can verdiği belirlenen Savaş Çulha ve eşi Fatma Çulha'nın cesetleri itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 2 çocuklu çiftin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Menteş ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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