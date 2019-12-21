Ölüm bile ayıramadı Muğla'da Seferiye Menteş'in (44) kullandığı kamyon, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçip, Savaş Çulha yönetimindeki otomobile çarptı. Araçta sıkışarak can verdiği belirlenen Savaş Çulha ve eşi Fatma Çulha'nın cesetleri itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Muğla'da Seferiye Menteş'in (44) kullandığı kamyon, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçip, Savaş Çulha yönetimindeki otomobile çarptı. Araçta sıkışarak can verdiği belirlenen Savaş Çulha ve eşi Fatma Çulha'nın cesetleri itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 2 çocuklu çiftin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Menteş ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. TÜM MANŞETLER