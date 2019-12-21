Muğla'da Seferiye Menteş'in (44) kullandığı kamyon, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçip, Savaş Çulha yönetimindeki otomobile çarptı. Araçta sıkışarak can verdiği belirlenen Savaş Çulha ve eşi Fatma Çulha'nın cesetleri itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 2 çocuklu çiftin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Menteş ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 21.12.2019
- Gazete
Ölüm bile ayıramadı
Muğla'da Seferiye Menteş'in (44) kullandığı kamyon, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçip, Savaş Çulha yönetimindeki otomobile çarptı. Araçta sıkışarak can verdiği belirlenen Savaş Çulha ve eşi Fatma Çulha'nın cesetleri itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
- Engelli öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen hakkında flaş karar
- ŞOK'ta bu hafta neler indirimli olacak?
- Bolu'da 8 at karantinaya alındı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.