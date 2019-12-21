Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına çıkabileceğini açıkladı. Rüzgarın saatte 100 kilometre hızda esebileceği belirtildi. Vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına çıkabileceğini açıkladı. Rüzgarın saatte 100 kilometre hızda esebileceği belirtildi. Vatandaşları uyardı.
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