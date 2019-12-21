Bugünkü
Takvim

Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına çıkabileceğini açıkladı. Rüzgarın saatte 100 kilometre hızda esebileceği belirtildi. Vatandaşları uyardı.

Fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına çıkabileceğini açıkladı. Rüzgarın saatte 100 kilometre hızda esebileceği belirtildi. Vatandaşları uyardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriFırtına geliyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri