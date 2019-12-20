Türkiye'de Rekabet Kurumu ile arasında anlaşmazlık devam eden Google, dün bir süre hizmet vermedi. Arama motoruna ait YouTube ve Gmail'e de ulaşamayan kullanıcılar, isyan etti. Türkiye ile birlikte 11 ülkede saatlerce Google'e erişim olmadı. Yunanistan ve Bulgaristan kaynaklı global sorunu, USOM ekipleri giderdi.
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