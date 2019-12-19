Terkos Gölü'nde alabora olan kayıktaki 2 kişi kayboldu

Çatalca'daki Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Ormanlı Mahallesi mevkisinde Terkos Gölü'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı, bir süre sonra alabora oldu. Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçı, söz konusu kişilerden birini kurtardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kurtarılan kişiyi Çatalca Devlet Hastanesine kaldırdı.

İtfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekipleri ise kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki yoğun sis nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına sabah saat 08.00'de devam edecek.

KURTARILAN KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Çatalca'da Durusu Gölü'ne (Terkos) balık tutmak için açılan 3 kişi, teknenin alabora olup batması nedeniyle göle düştü. 3 kişiden birisi göldeki başka bir balıkçı teknesindeki kişilerce kurtarılırken diğer 2 kişiyi arama çalışmaları gece saatlerinde devam etti ancak sonuç alınamadı. Gölden kurtarılarak Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Yılmaz (44), tedavisinin ardından taburcu edildi. Yılmaz, olayla ilgili ifadesine alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.