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  • 20.12.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 11:27

: 'da kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu

İstanbul ’daki Gölü'nde ( Gölü) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin bulunması için sabah saatlerinde tekrar başlanan arama çalışmalarında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gölü'nde () balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.

'nın Ormanlı Mahallesi mevkisinde, 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları, yoğun sis nedeniyle gece ara verilen aranın ardından sabah tekrar başladı. İtfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekiplerinin bir süre devam eden çalışmaları sonucu ulaştığı 2 kişinin cesedi, sudan çıkarıldı.



Gece, Çatalca'da 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı bir süre sonra alabora olmuş, durumu fark eden başka bir balıkçı, bu kişilerden birini kurtarmıştı. Söz konusu kişi, hastanede tedavi altına alınmıştı.

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