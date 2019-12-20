Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin boğazını kesip üzerinden arabayla geçmişti! Kan donduran sözler!

Avcılar'da kız arkadaşını sana sürpriz yapacağım diyerek bir konfeksiyon atölyesine götürdüğü ve burada genç kızı falçatayla kesip tecavüz etmeye çalıştığı, daha sonra öldüğünü düşünüp göl kenarına attığı ve araba ile üzerinden geçtiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasına karar verdi.



Avcılar'da 5 Şubat 2019'da kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ı (25) sana sürpriz yapacağım diyerek bir konfeksiyon atölyesine götürdüğü ve burada boğazını, bacağını ve vücudunun farklı yerlerini falçata ile kesip tecavüz etmeye çalıştığı, daha sonra öldüğünü düşünüp göl kenarına attığı ve araba ile üzerinden geçtiği iddia edilen Emre Çiçek'in (25) yargılanmasına devam edildi.