Ankara'da bir ilkokulda okuyan engelli öğrencinin şiddete uğradığı skandal görüntüler ortaya çıktı. Kaynaştırma öğrencisi olan A.K. isimli birinci sınıf öğrencisi, öğretmen N.T.S tarafından darp edildi.

Görüntülerde, çocuğa şiddet uygulayan öğretmenin bir yandan da A.K.'ye yüksek sesle bağırdığı, "Şunu alın başımdan. Yedi, bitirdi beni. Lanet olsun. Terbiyesizliği çok güzel biliyor. Çocuk değil bu, çocuk böyle olmaz" dediği görülüyor.

AÇIĞA ALINDI

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ankara'da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

Öte yandan Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, söz konusu öğretmenin soruşturma süresince açığa alındığı kaydedildi.