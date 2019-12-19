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  • 19.12.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 12:48

Son dakika: Enez açıklarında 36 düzensiz yakalandı

'nin Enez ilçesi açıklarında 36 düzensiz yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından götürüldü.

Lastik botla kaçarken yakalandılar!

ekipleri, Enez'in Yaylaköy açıklarında hareketlilik tespit ederek bölgeye gitti.

Ekipler, durdurulan lastik botta Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve Afganistan uyruklu 8'i çocuk 36 düzensiz i yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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