Sahil Güvenlik ekipleri, Enez'in Yaylaköy açıklarında hareketlilik tespit ederek bölgeye gitti.
Ekipler, durdurulan lastik botta Yunanistan'a kaçmaya çalışan İran ve Afganistan uyruklu 8'i çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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