6 bilen İzmir Balçova'dan 1 kişi, 3 milyon 166 bin 35 lira kazandı. 5 bilenler 6 bin 657 lira, 4 bilenler 88 lira, 3 bilenler ise 12 lira 80 kuruş alacak. 6 bilen İzmir Balçova'dan 1 kişi, 3 milyon 166 bin 35 lira kazandı. 5 bilenler 6 bin 657 lira, 4 bilenler 88 lira, 3 bilenler ise 12 lira 80 kuruş alacak. 1-6-13-24-25-37
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