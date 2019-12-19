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'da 3.1 milyon ’e

6 bilen Balçova'dan 1 kişi, 3 milyon 166 bin 35 lira kazandı. 5 bilenler 6 bin 657 lira, 4 bilenler 88 lira, 3 bilenler ise 12 lira 80 kuruş alacak.

3.1 milyon İzmir’e
6 bilen Balçova'dan 1 kişi, 3 milyon 166 bin 35 lira kazandı. 5 bilenler 6 bin 657 lira, 4 bilenler 88 lira, 3 bilenler ise 12 lira 80 kuruş alacak.

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