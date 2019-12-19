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  • 19.12.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 18:18

'de korku dolu anlar! bomba gibi patladı...

’ın ilçesinde, seyir halindeyken alev alan bomba gibi patladı. Şoförün ı fark edip öğrencileri tahliye etmesi faciayı önledi.

Korku dolu anlar! Öğrenci servisi alev topuna döndü!

'ın ilçesinde, seyir halindeyken alev alan bomba gibi patladı.

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı'nda seyir halinde olan servis midibüsü, elektrik aksamında meydana gelen arazı nedeniyle alev aldı. Araçtan dumanlar yükselmeye başladığını gören şoför, öğrencileri tahliye etti.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye intihal eden itfaiye ekipleri, a müdahale etmeye başlayacağı sırada araçta büyük bir patlama yaşandı. Patlama nedeniyle, aracın kırılan camları çevreye saçıldı.

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