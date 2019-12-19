12 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişlerde İstanbul Beşiktaş'taki bir kişi 25 milyon 78 bin liralık ikramiyeyi kazandı. Bugün noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bugün bayilerden Süper Loto oynayanlar şimdi sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları...

19 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 2 - 9 - 15 - 36 - 44 - 52