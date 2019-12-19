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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 21:19

19 Aralık sonuçları sorgulama! MPİ tarafından açıklandı

çekilişleri, Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günü saat 21.15'te gerçekleştiriliyor. Geçen hafta yapılan çekilişlerde 26 milyon 78 bin liralık büyük ikramiyeyi İstanbul Beşiktaş'taki bir talihli kazandı. Özellikle büyük ikramiyenin tek bir talihli tarafından kazanılmasının ardından bu saatlerde Süper Loto oynayanlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu haftaki 19 Aralık duyuruldu. İşte bu haftanın kazanan numaraları...

19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

12 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişlerde İstanbul Beşiktaş'taki bir kişi 25 milyon 78 bin liralık ikramiyeyi kazandı. Bugün noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bugün bayilerden Süper Loto oynayanlar şimdi sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları...

19 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 2 - 9 - 15 - 36 - 44 - 52

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