Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, 81 şehre TOKİ tarafından inşa edilecek 100 bin konut, heyecan yarattı. Dar gelirlileri 894 liradan başlayan taksit, 240 ay vade ile ev sahibi yapacak sosyal konut hamlesi büyük ilgiyle karşılandı. İlk gün 17 bin 506 kişi konut sahibi olmak için başvuru yaptı. En çok başvuru alan iller arasında İstanbul birinci oldu. İstanbul'un Arnavutköy ilçesi için bin 560, Başakşehir ilçesi için 2 bin 758, Tuzla ilçesi için ise 2 bin 69 kişi başvurdu. Kira öder gibi ev imkanından yararlanmak da kolaylaştı.
- Yaşam
- 18.12.2019
- Gazete
Sosyal konutta e-Devlet'ten tek tıkla kolay başvuru! 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları neler?
100 bin sosyal konuta başvuru yağdı. İlk gün 17 bin 506 kişi Ziraat Bankası’nın yolunu tutarken, başvuru kolaylaştı. Vatandaş e-Devlet’ten tek tıkla eve ulaşacak. Peki, 2020 TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları nelerdir? Sosyal konuta e-Devlet'ten nasıl başvuru yapılır? İşte 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, 81 şehre TOKİ tarafından inşa edilecek 100 bin konut, heyecan yarattı. Dar gelirlileri 894 liradan başlayan taksit, 240 ay vade ile ev sahibi yapacak sosyal konut hamlesi büyük ilgiyle karşılandı. İlk gün 17 bin 506 kişi konut sahibi olmak için başvuru yaptı. En çok başvuru alan iller arasında İstanbul birinci oldu. İstanbul'un Arnavutköy ilçesi için bin 560, Başakşehir ilçesi için 2 bin 758, Tuzla ilçesi için ise 2 bin 69 kişi başvurdu. Kira öder gibi ev imkanından yararlanmak da kolaylaştı.
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