Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, 81 şehre TOKİ tarafından inşa edilecek 100 bin konut, heyecan yarattı. Dar gelirlileribaşlayan taksit, 240 ay vade ile ev sahibi yapacak sosyal konut hamlesi büyük ilgiyle karşılandı. İlk günkonut sahibi olmak için başvuru yaptı. En çok başvuru alan iller arasında İstanbul birinci oldu. İstanbul'un Arnavutköy ilçesi içinBaşakşehir ilçesi içinTuzla ilçesi için isekişi başvurdu. Kira öder gibi ev imkanından yararlanmak da kolaylaştı.