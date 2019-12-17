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  • 17.12.2019 22:13
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 22:13

'den o iller için sis uyarısı! 18 Aralık Çarşamba günü

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İç ve Doğu Anadolu ile Trakya ve Marmara'nın güneyinde yarından itibaren 3 gün gece ve sabah saatlerinde yoğun sis görülmesi bekleniyor. Uyarıları yakından takip eden vatandaşlar özellikle bu saatlerde 18 Aralık Çarşamba günü sorusuna yanıt arıyor. İşte Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamalar...

Meteoroloji'den o iller için sis uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle çarşamba, perşembe ve cuma günleri İç ve Doğu Anadolu ile Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis görülecek. Vatandaşların ve yetkililerin, görüş mesafesindeki azalma sebebiyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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