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  • 18.12.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 16:16

'da bir vatandaş yakınını arayıp haber verdikten sonra ormanda etti

'in Bornova ilçesinde Nuri K. (70), bir yakının arayıp haber verdikten sonra iple kendini ağaca asarak yaşamına son verdi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nuri K.'nin cansız bedeni, otopsi için  'na kaldırıldı. Polis, Nuri K.'nin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Alo ben intihar ediyorum
Çamkule Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden evli ve 4 çocuk babası Nuri K., saat 14.00 sıralarında bir yakınını telefonla arayıp, yerini belirtip, edeceğini söyledi. Bunun üzerine yakını, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Nuri K.'yi çuval ipiyle bir ağaca asılı olarak buldu. İndirilen Nuri K.'nin yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nuri K.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis, Nuri K.'nin intihar nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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