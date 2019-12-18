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  • 18.12.2019 15:42
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 15:43

Kapıkule'de operasyonu: 3 gözaltı

’de, 'ndan yurda giriş yapan TIR'da, polisin yaptığı aramada 13 kilo madde skunk ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getireleceği bilgisini edindi. 'na gelen A.S.'nin kullandığı TIR, polis tarafından durduruldu. TIR'da yapılan aramada, çekici kabininde siyah valiz içerisinde gizlenmiş şeffaf naylon poşetlerde 13 kilo skunk ele geçirildi.



TIR sürücüsü S.A.'yı gözaltına alan polis, soruşturmayı genişletip, uyuşturucu maddeleri teslim almaya gelen Ç.A. ve T.B. adlı şüphelileri de yakaladı. Emniyetteki soruşturmaları tamamlanan 3 şüpheli, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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