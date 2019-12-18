Olay, saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde 2274 cadde üzerinde yapımı devam eden ilkokulda meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında kurulan iskele bilinmeyen bir nedenle çöktü.
BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
İskelede çalışan işçilerden Mehdi Yarba (25) olay yerinde hayatını kaybederken, Sıraç Çelik (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Sıraç Çelik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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