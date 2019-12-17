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  • 17.12.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 16:02

Son dakika: 'da TIR yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 22 yaralı

'un Akçaabat ilçesinden gelen son dakika haberine göre yabancı plakalı bir tır, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

TIR yolcu minibüsüne çarptı! Ölü ve yaralılar var

'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı tırın arkadan çarptığı yolcu minibüsünde yaralanan 24 kişiden 2'si, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 22 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki 'nda meydana geldi. Trabzon'dan istikametine giden plakalı tır, aynı yöne seyreden sürücüsü öğrenilmeyen 61 M 1152 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.



24 KİŞİ YARALANDI
Kazada, minibüsteki 23 yolcu ve tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların bulundukları yerden çıkarılması için ekipler çalışma başlattı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.



2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumlarının ciddi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Gelen son dakika bilgisine göre durumu ağır olan 4 yaralıdan 2'si yaşamını yitirdi.



POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü de, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yaralılar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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