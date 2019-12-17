Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı tırın arkadan çarptığı yolcu minibüsünde yaralanan 24 kişiden 2'si, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 22 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Giresun istikametine giden Gürcistan plakalı tır, aynı yöne seyreden sürücüsü öğrenilmeyen 61 M 1152 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.





24 KİŞİ YARALANDI

Kazada, minibüsteki 23 yolcu ve tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların bulundukları yerden çıkarılması için ekipler çalışma başlattı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.





2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumlarının ciddi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Gelen son dakika bilgisine göre durumu ağır olan 4 yaralıdan 2'si yaşamını yitirdi.





POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper de, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yaralılar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.







