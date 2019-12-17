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'da 16 yaşındaki genç kızı silahla vuran canavar tutuklandı

'da yurtta kalan 16 yaşındaki A. başından vuruldu. Genç kızın edileceği duyuruldu. ateşleyen zanlı H.İ.S. cezaevine konuldu.

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