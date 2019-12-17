Antalya'da yurtta kalan 16 yaşındaki Rümeysa A. başından vuruldu. Genç kızın Ameliyat edileceği duyuruldu. Silahı ateşleyen zanlı H.İ.S. cezaevine konuldu. Antalya'da yurtta kalan Rümeysa A. (16) başından vuruldu. Ameliyat edileceği duyuruldu. Silahı ateşleyen zanlı H.İ.S. cezaevine konuldu. Antalya'da 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu
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