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Antalya'da 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu. Ekipler, Kır mevkisinde yol kenarında başından ve karnından vurulduğu belirlenen 16 yaşındaki Rümeysa A'yı ağır yaralı olarak buldu.

Rümeysa'yı kim vurdu
Antalya'da sosyal hizmetler yurdunda kalan Rümeysa A. ortadan kayboldu.
Başından vurulmuş halde bulundu. Durumu ciddi.

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